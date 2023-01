Soldes Fnac : la trottinette électrique Segway KickScooter à moins de 380€ !

Quelles sont les caractéristiques de la trottinette électrique Segway KickScooter ?

Vous êtes à la recherche d’un nouveau moyen de locomotion pour vos trajets en ville ? Optez pour la trottinette électrique Segway KickScooter F25E II. Grâce à son puissant moteur de 500 Watts, vous pourrez vous déplacer à 25 km/h. Avec sa batterie de 275 Wh, rechargez complètement votre trottinette en 5 heures pour profiter de 25 km d’autonomie. La KickScooter vous offre également 3 modes de conduite (éco, standard et sport) et un mode marche pour adapter votre allure selon l’environnement où vous vous trouvez. Grâce au cadre en tubes triangulaires, la F25E II vous offrira plus de stabilité et de durabilité. Cette trottinette embarque des roues de 10” à chambre à air, les meilleures pour lutter contre la crevaison. Parce que votre sécurité est une priorité pour Segway, profitez d’un système de freinage à disque à l’arrière et EBS à l’avant. Ce n’est pas tout, restez toujours visible de tous, même dans l’obscurité, grâce aux réflecteurs avant, latéraux et arrière certifiés E-MARK, mais aussi aux feux avant et arrière à LED intégrés. La KickScooter se plie en moins de 3 secondes, parfait pour l’emporter où que vous alliez. Enfin, profitez de l’écran LCD sur le guidon de la trottinette électrique pour garder un œil sur vos performances de conduite en temps réel.

→ A lire aussi : Quel budget prévoir pour l'achat d'une trottinette électrique ?