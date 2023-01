Soldes d’hiver : économisez 100 € sur l’aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute avec Coolblue

Dyson V15 Detect Absolute vs Dyson V12 Detect Slim Absolute: lequel choisir?

Vous êtes à la recherche de l’aspirateur balai parfait ? Votre cœur balance entre le V12 Detect Slim Absolute, avant dernière génération de Dyson, et le Dyson V15 Detect Absolute, aspirateur balai de dernière génération ? Côté prix, seul une centaine d’euros les séparent. Côté technologie, le Dyson V15 Detect Absolute et le Dyson V12 Detect Slim Absolute sont tous les deux équipés de capteurs piézoélectriques qui permettent d’évaluer le type de poussières aspirées. Leur brosse auto démêlante est dotée d’un faisceau lumineux. Avec elle, les poils de vos animaux et les cheveux ne seront plus un problème et vous ne raterez aucune poussière, même dans les pièces sombres. Enfin, le Dyson V15 Detect Absolute et le Dyson V12 Detect Slim Absolute dispose tous les deux d’un écran LCD qui permet de vérifier l’autonomie de la batterie, de connaître le mode d’aspiration choisi et la quantité de saletés absorbée. Il vous informe également lorsque quelque chose obstrue l’aspirateur. La vraie différence entre le Dyson V15 Detect Absolute et le Dyson V12 Detect Slim Absolute se joue sur l’autonomie et la capacité du bac à poussière. Le Dyson V15 Detect Absolute dispose d’une autonomie de 60 minutes, quel que soit le mode d’aspiration, tandis que le Dyson V12 Detect Slim Absolute dispose d’une autonomie de 60 minutes uniquement en mode éco. En mode turbo, sa batterie ne dure que quelques minutes. Enfin, le Dyson V15 Detect Absolute possède une meilleure puissance d’aspiration et un bac à poussière plus grand, vous devez donc le vider moins souvent. Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est quant à lui plus compact mais donc plus léger. Le choix dépendra donc de votre usage, et de la taille de votre maison.

