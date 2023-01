Ce chalet de skieurs Playmobil bradé à l’occasion des soldes d’hiver fait un carton sur l’e-shop de la marque ! (-21% de réduction)

Chalet avec skieurs Playmobil : en avant les histoires

Playmobil est le jeu d’imagination plébiscité par toute la famille ! Avec les Playmobil, à vous les heures de jeux sans voir le temps passer. Grâce au chalet avec skieurs, toute la famille est prête pour aller skier et profiter de l’air pur de la montagne. Le chalet est fantastique et très bien équipé. Sa superbe terrasse permet aux 5 skieurs Playmobil d’admirer la montagne tout en savourant un chocolat chaud. Pour les jours de froid, le chalet dispose d’une salle de séjour avec une grande cheminée. C’est l’endroit idéal pour se réchauffer à la chaleur du feu de bois et organiser des moments de jeux en famille. A l’étage, toute la famille dort ensemble dans le dortoir. Des vacances merveilleuses pour se créer des souvenirs !

Playmobil fait chuter le prix du chalet avec skieurs

Le chalet avec skieurs est un best-seller de la marque Playmobil. Il fait partie de la collection Family Fun. Il est livré avec de nombreux accessoires et 5 personnages pour heures de jeux. Salon, dortoir, salle de bain, terrasse : toutes les pièces de vie sont meublées. Les personnages sont équipés de ski et de gants. Pendant les soldes d’hiver, Playmobil propose le chalet avec skieurs à 55 € au lieu de 69,99 €, soit 21% de remise. Profitez-en pour anticiper un futur cadeau d’anniversaire, et pourquoi pas un futur cadeau de Noël ou de Saint Nicolas. Les Playmobil sont des jouets intemporels qui plaisent au plus grand nombre. Avec eux, vous ferez forcément des heureux.