PS5 : peut-on espérer trouver la célèbre console de Sony à prix bradé pendant les soldes d’hiver ?

Pour obtenir une PS5 soldée, encore faut-il que la célèbre console de Sony soit encore disponible chez les revendeurs belges. Malgré l’annonce de Sony de mettre en production 30,5 millions de consoles prochainement , pour le moment la PS5 est encore très souvent victime de son succès. En effet, la production massive de consoles annoncée par Sony ne sera disponible qu’ entre avril 2023 et mars 2024 . Il faudra donc encore attendre quelques mois pour être certain d’obtenir la PS5. Il serait donc très étonnant qu’elle soit soldée pendant les soldes d’hiver belges. Vous aurez plus de chance de trouver les accessoires de la console en solde : manette sans fil Dual Sense, télécommande multimédia ou casque-micro sans fil.

Comment s’explique les ruptures de stock de la PS5 ?

Cela fait déjà 2 ans et demi que la PS5 est commercialisée et son succès ne s’essouffle pas. Ce n’est pas étonnant quand on fait le bilan de ses qualités. La PS5 est en effet la console la plus immersive du marché. Elle propose aux joueurs une expérience de jeu inédite. Avec ses images en qualité 4K et ses graphismes inégalés, la PS5 vous plonge littéralement dans une autre dimension. A ses qualités exceptionnelles s’ajoutent les conséquences de la crise de la COVID. Depuis 2020, les chaines de production sont au ralenties car certains composants nécessaires à la fabrication de la PS5 sont difficiles à trouver. En attendant avril 2023, vérifiez régulièrement les stocks des revendeurs belges. Avec un peu de persévérance, vous augmentez vos chances d’acheter la PS5 :