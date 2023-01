Incroyable : économisez près de 400 € sur la machine à expresso automatique Eletta de De'Longhi pendant les soldes d’hiver chez Krëfel !

Savourez de délicieuses boissons chaudes avec la machine à expresso automatique Eletta de De'Longhi

Expresso, lungo, café latte, latte macchiato ou encore cappuccino, vous allez être conquis par toutes les délicieuses recettes proposées par la machine à expresso automatique Eletta de De'Longhi. Les amateurs de café fraichement moulu seront séduits par ses 13 niveaux de finesse de broyage des grains de café. Ils vous permettent de préparer un café parfait qui vous ressemble. Vous aimez les boissons lactées ? La machine à expresso automatique Eletta de De'Longhi vous préparera de délicieux lattes grâce à son système LatteCrema unique. Grâce à lui, le lait se transforme en une mousse de lait onctueuse et aérienne. Pratique, vous pouvez utiliser la buse d’eau chaude pour vous préparer une infusion ou un thé, et la buse à lait pour déguster de délicieux chocolats chauds, ou tout simplement du lait. La carafe à lait de la machine à expresso automatique Eletta de De'Longhi est dotée d’un système d’autonettoyage intégré, pour un entretien facile et plus d’hygiène. Avec son panneau de contrôle tactile, elle est très facile à utiliser. Essayez-là, vous ne pourrez plus vous en passer.

Profitez des soldes d’hiver pour acheter la machine à expresso automatique Eletta de De'Longhi au meilleur prix

Avec son design élégant et moderne et ses finitions en inox, la machine à expresso automatique Eletta de De'Longhi trouvera très vite sa place dans votre cuisine. Profitez des soldes d’hiver pour l’acheter. Krëfel la propose à 499,95 € au lieu de 899 € soit une remise de 44%. Cette promotion exceptionnelle vous permet d’économiser près de 400 € ! Vous avez jusqu’au 31 janvier pour en profiter.