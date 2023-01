Apple : on a trouvé les AirPods Max à moins de 400 euros ! (Attention, stocks très limités)

AirPods Max : l’expérience d’écoute Apple

Les AirPods Max font vraiment la différence sur le marché des casques audio en vous offrant une expérience d’écoute exceptionnelle et inégalée. Avec les AirPods Max, vous écoutez musiques, podcasts et livres audio comme vous le voulez grâce à ses deux modes d’écoute. Le mode réduction active du bruit bloque les bruits ambiants pour vous permettre de vous immerger totalement dans la musique. A l’inverse, le mode transparence vous permet de rester à l’affût des bruits extérieurs. C’est très pratique, notamment quand vous êtes dans la rue. Grâce à la Digital Crown, il est très facile de passer d’un mode à l’autre. La Digital Crown vous permet également de régler le volume sonore, de changer de contenu ou encore de passer vos appels. Les AirPods Max sont très confortables. Ils sont conçus avec des coussinets à mémoire de forme qui s’adaptent à toutes les formes de tête. Légers, leur bandeau en acier inoxydable est recouvert d’un tissu respirant, le mesh.

La Fnac fait chuter le prix des AirPods Max

N’hésitez plus à penser au reconditionné pour vous offrir les meilleurs produits high-techs. La Fnac propose actuellement les AirPods Max reconditionné grade A+ à seulement 479,93 €. Le grade A+ signifie que les AirPods Max sont comme neufs, le prix en moins. Le prix public des AirPods Max est de 629 €. Les acheter reconditionnés vous permet de réaliser une économie de près de 150 €. En plus avec la Fnac, vous bénéficiez d’une garantie de 2 ans. N’hésitez plus et foncez vite avant qu’il ne soit trop tard !