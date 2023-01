Soldes : 200€ d’économies sur la machine à laver Samsung AddWash chez Krëfel !

Pourquoi craquer pour la machine à laver Samsung AddWash ?

La machine à laver Samsung WW90T554AAT AddWash a été conçue pour vous simplifier la vie. Dotée de la technologie EcoBubble, ce lave-linge vous offrira un nettoyage efficace, même à basse température. En effet, elle fait mousser le détergent pour que les bulles puissent pénétrer dans les fibres de votre linge et ainsi décoller les tâches plus simplement, tout en économisant de l’énergie et en protégeant vos tissus. Profitez d’un lavage hygiénique et en profondeur grâce au programme Hygiène Steam et à la technologie Drum Clean qui utilise la vapeur pour éliminer toutes les saletés incrustées ainsi que 99.9% des bactéries et allergènes. Pour les tâches tenaces (sang, vin, maquillage, gazon…), optez pour la fonction Bubble Soak qui envoie des bulles actives pour décoller efficacement les saletés les plus incrustées. Vous avez oublié de laver quelque chose ? Pas de panique. Le hublot AddWash vous permet de rajouter votre linge en cours de programme. Très intelligente, cette machine à laver est équipée d’une puissante intelligence artificielle qui personnalise vos lessives et mémorise vos habitudes. Grâce à la technologie Digital Inverter, profitez d’un lavage performant et plus silencieux tout en consommant moins d’énergie qu’un moteur conventionnel.

Soldes : 200€ de remise sur le lave-linge Samsung AddWash chez Krëfel !

Faire vos lessives n’aura jamais été aussi plaisant qu’avec la machine à laver Samsung AddWash. En plus d’être ultra-performante, même à basse température, ce lave-linge vous offre une option AddWash pour ajouter du linge en cours de programme. Venez à bout de toutes les saletés et tâches, même les plus tenaces, grâce aux différentes technologies embarquées et profitez d’un linge propre en toute circonstance. Profitez des soldes pour vous offrir ce petit bijou de technologie à prix cassé. En ce moment, Krëfel vous propose la machine à laver Samsung AddWash classe énergétique A d’une capacité de 9 kg pour seulement 599€ au lieu de 799€, soit une remise immédiate de -200€. Faites vite, la promotion n’est valable que jusqu’au 31 janvier.