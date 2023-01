Soldes à ne pas rater : profitez de 400€ d’économies sur la Smart TV Samsung QLED 2022 avec Coolblue !

Pourquoi craquer pour la télévision Samsung QLED 2022 ?

Plus qu’une simple télévision, la smart TV Samsung QLED 65Q80B vous fait vivre une expérience visuelle hors du commun avec des images riches en couleurs et en contraste. Grâce à sa technologie QLED, ce téléviseur Samsung garantit une reproduction riche des couleurs et une luminosité élevée pour ainsi distinguer chaque détail de vos contenus favoris. Dotée du Full Array Local Dimming, le TV connectée affiche des images sombres plus intenses et des images colorées plus vives. Grâce à un contraste plus marqué, vous profiterez d’une image nette en toute circonstance. L’alliance entre la dalle 10 bits et la capacité HDR vous offre une qualité d’image inégalée. Grâce à l’Adaptive Picture, l’image s’adapte à l’environnement. Autrement dit, le téléviseur modifie sa luminosité lorsqu'il se trouve dans une pièce éclairée afin de ne jamais être dérangé par des reflets à l’écran. L’Intelligence Artificielle Quantum Processor 4K améliore les sources d’image de qualité inférieure d’une netteté remarquable. Côté sonore, la smart TV Samsung a mis le paquet avec notamment sa technologie Object Tracking Sound qui vous offre un son qui suit le mouvement des objets à l’image. Autrement dit si vous êtes en train de regarder une voiture qui passe de gauche à droite, le son fait le même mouvement pour toujours plus de réalisme et d’immersion. Grâce à Dolby Atmos, le son est envoyé vers le plafond pour vous donner l’impression d’être au cœur de l’action. Enfin, profitez du système d’exploitation pour Smart TV Tizen pour retrouver tous vos contenus préférés au travers des applications comme Netflix, YouTube, Amazon Prime ou encore Disney+.

Soldes : 400€ de réduction sur la smart TV Samsung QLED 2022 !

Le téléviseur Samsung 65Q80B doté de la technologie QLED, d’une capacité HDR et d’une luminosité inégalée vous garantit un rendu des couleurs détaillé et pur. Appréciez de profonds contrastes pour profiter d’une qualité d’image nette en toute circonstance. Et pour finir, plongez au cœur de l’action grâce aux technologies sonores mises en place pour que le son vous entoure et vous fasse vibrer au rythme de vos contenus. Profitez des soldes pour vous offrir ce véritable bijou de la technologie. En ce moment, la TV Samsung QLED 2022 65” passe de 1699€ à seulement 1299€ chez Coolblue, soit une remise immédiate de -400€. Commandez votre téléviseur dès à présent et recevez-le gratuitement à domicile dès le lendemain. Pour l’achat de cette télé Samsung, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV+ d’une valeur de 20,97€, foncez !