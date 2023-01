Xiaomi : cette vente flash sur la trottinette électrique Mi Essential fait un carton sur Fnac !

Trottinette électrique Xiaomi Mi Essential : un goût de liberté

Pendant les soldes d’hiver, offrez-vous la liberté de circuler facilement en ville et surtout de ne pas devoir chercher une place de stationnement. Pour vous accompagner dans votre passage aux déplacements électriques, la trottinette électrique Xiaomi Mi Essential est parfaite. Calibrée pour la ville, elle dispose d’une autonomie de 20 km. Très légère et compacte, elle ne pèse que 12 kilos, vous pourrez la transporter facilement lorsque vous ne circulez pas. Intuitive, la trottinette électrique Xiaomi Mi Essential est très facile à prendre en main. Un bouton unique vous permet de la démarrer, de l’arrêter mais aussi de changer votre mode de vitesse ou d’allumer les phares. La trottinette électrique Xiaomi Mi Essential a été pensée pour votre sécurité, et celle des autres. Elle est équipée de phares avant et arrière ainsi que de réflecteur frontaux, latéraux et arrières pour que vous restiez visibles par tous les temps. Ses pneus anti-éclatement de 8,5 pouces s’adaptent parfaitement à tous les terrains sans aucune difficulté. Graviers, chemins de terre et herbes ne seront jamais un problème. La trottinette électrique Xiaomi Mi Essential est dotée d’un système de freinage anti-blocage E-ABSE à l’avant et d’un grand frein à disque à l’arrière. La combinaison des deux permet de réduire sa distance de freinage et ainsi d’améliorer votre sécurité.

La Fnac fait chuter le prix de la trottinette électrique Xiaomi Mi Essential

Les soldes d’hiver sont le moment idéal pour investir dans une trottinette électrique. Pour démarrer, la trottinette électrique Xiaomi Mi Essential est parfaite. En plus, la Fnac la propose à 349 € au lieu de 399 €, soit 13% de remise. En plus d’économiser de l’essence, cela vous permet d’économiser 50 € ! Il est temps d’en profiter !