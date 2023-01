Cuisine : ce robot KitchenAid multifonction est à un prix défiant toute concurrence à l’occasion des soldes d’hiver (-300€ de remise immédiate)

Robot de cuisine KitchenAid : LA référence sur le marché

On ne présente plus le robot de cuisine KitchenAid. Avec son design professionnel, son bol et ses accessoires en acier inoxydable, il est devenu LA référence sur le marché des robots de cuisine. Avec lui, mousses, entremets, mayonnaises, gâteaux et pâtes fraîches n’auront bientôt plus de secrets pour vous. Ce robot multifonction vous permet de réaliser de nombreuses recettes et d’éblouir vos convives. Son fouet de 11 fils en forme d’ellipse est parfait pour réaliser des sauces, des crèmes fouettées ou des blancs en neige parfaits. Son crochet pétrisseur en spirale sera votre allié pour préparer des pains, des pâtes fraiches et des pâtes à pizza réussis. Enfin, son batteur plat vous permet de préparer gâteaux, glaçages, cookies et purées en quelques minutes seulement. Avec ses 10 vitesses, le robot de cuisine KitchenAid s’adapte aisément à toutes vos recettes. Il mélange rapidement et de manière homogène tous vos ingrédients grâce à son action de mélange à mouvement planétaire. Pour ne rien gâcher, il est très facile à utiliser et à nettoyer.

Pendant les soldes, Krëfel fait chuter le prix du robot de cuisine KitchenAid

Avec sa conception en métal coulé et son bol en acier inoxydable de 6,9 litres, le robot de cuisine KitchenAid vous accompagnera pendant longtemps. C’est un investissement durable, qui vous aidera à réaliser un maximum de recettes faites maison. Krëfel le propose actuellement à 499,95 € au lieu de 799 €, ce qui représente une remise de 37%. Foncez vite ! Il est rare de trouver le robot de cuisine KitchenAid à ce prix-là.