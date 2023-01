Xiaomi Redmi Note 10 Pro : optez pour la performance à prix mini avec ce smartphone en promo sur Krëfel !

Xiaomi Redmi Note 10 Pro : la performance à petit prix

Inutile de dépenser plus de 1000 € pour avoir un smartphone performant et design. Le fabricant chinois Xiaomi l’a bien compris en commercialisant le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ce smartphone n’a rien à envier à ses concurrents avec son écran Amoled de 6,67 pouces et ses 4 caméras. Elles vous offrent un système d’imagerie de pointe. Elles feront le bonheur des amateurs de photos et de vidéos et des créateurs de contenus. Grâce à ses capteurs de lumière 360°, l’écran du Xiaomi Redmi Note 10 Pro adapte automatiquement sa luminosité pour vous offrir un confort de lecture optimal à tout instant. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est également puissant et fluide. Son écran se rafraichit 120 fois par seconde. Avec sa batterie de 5020 mAh, il vous suivra partout pendant 2 jours, en utilisation normale. Enfin, l’esthétique n’est pas en reste avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Il est design et élégant avec son dos en verre incurvé.

Où trouver le Xiaomi Redmi Note 10 Pro au meilleur prix pendant les soldes d’hiver ?

Vous êtes séduit par toutes les qualités du Xiaomi Redmi Note 10 Pro ? Profitez des soldes d’hiver pour vous le procurer. Le e-commerçant Krëfel propose actuelle sa version 128 GB à 269 € au lieu de 299 €, soit 10% de remise. Économiser 30 € sur un smartphone déjà à petit prix, que demander de plus ?