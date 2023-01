Réalisez des économies avec ce frigo-congélateur Samsung à basse consommation d’énergie soldé chez Vanden Borre !

Pourquoi craquer pour le frigo-congélateur Samsung ?

Optez pour un réfrigérateur élégant et économe en énergie en choisissant le frigo combiné Samsung RB34T670DSA. Grâce à sa technologie Samsung Digital Inverter Compressor, ce frigo est capable de refroidir à 7 niveaux tout en restant incroyablement silencieux (35 dB). Grâce à sa technologie SpaceMax, le réfrigérateur Samsung est doté de parois plus minces par rapport aux autres frigo, mais conserve un maximum d’isolation. Vous pourrez ainsi y stocker encore plus d’aliments tout en bénéficiant d’une performance de refroidissement inégalée. Profitez de la fonctionnalité All Around Cooling qui répartit uniformément l’air frais à l’intérieur du réfrigérateur pour une plus longue conservation des aliments. Faites baisser vos factures d’énergie grâce au frigo Samsung doté des fonctions Power Cool et Power Freeze qui refroidissent très rapidement la zone réfrigérateur que le compartiment congélateur. Avec ce frigo, fini la corvée du dégivrage manuelle : la technologie No Frost mesure elle-même quand le processus de dégivrage doit commencer, ce qui assure une plus longue durée de vie de votre appareil. Élégant et moderne, le frigo-congélateur Samsung saura s’intégrer dans votre cuisine.

Où trouver le réfrigérateur Samsung au meilleur prix pendant les soldes ?

Baissez vos factures d’énergie grâce au réfrigérateur Samsung qui consomme environ 204 kWh par an pour un coût énergétique à 116,28€ par an. Profitez d’un frigo-congélateur d’une capacité de 344 litres aussi performant que design pour stocker tous vos aliments. A l’occasion des soldes, le frigo Samsung RB34T670DSA passe de 779€ à seulement 599€, soit une remise immédiate de -180€ ! Rendez-vous dès maintenant dans l’un des magasins Vanden Borre pour payer votre frigo avec vos écochèques ou commandez-le directement sur le e-shop de la marque pour le recevoir gratuitement à domicile dès le lendemain !