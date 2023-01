Apple : plus que 2 jours pour vous offrir les AirPods Pro à prix doux avec Krëfel

AirPods Pro : de la magie dans vos oreilles

Écouter vos sons préférés avec les AirPods Pro va vous changer la vie. Ces écouteurs sans fils d’Apple sont très pratiques. Avec eux, dites adieu aux fils qui s’emmêlent pendant votre course à pied ou vos déplacements. Rangés dans leur boitier de charge MagSafe, ils se rechargent plusieurs fois par jour. Résultat ? Ils ne vous lâchent jamais ! Les AirPods Pro produisent un son de haute qualité grâce aux actions combinées d’un haut-parleur exclusif, d’un amplificateur à gamme étendue dynamique et d’une puce H1. Grâce aux 2 modes d’écoute des AirPods Pro, vous choisissez si vous souhaitez être totalement immergés dans votre musique, ou au contraire si vous préférez entendre les bruits ambiants. Pour cela rien de plus simple, grâce à son capteur pression, vous sélectionnez le mode réduction active du bruit ou le mode transparence. Le capteur pression vous permet également de changer de musique, de régler le volume ou encore de prendre un appel. Pour votre confort, les AirPods Pro sont livrés en 3 embouts en silicone de tailles différentes (petit, moyen, grand) pour s’adapter parfaitement à votre oreille. Ils sont également résistants à l’eau et à la transpiration. Ils vous accompagneront dans toutes vos activités, sans aucune crainte de les abimer.

Où trouver les AirPods Pro au meilleur prix pendant les soldes d’hiver ?

Vous êtes séduits par les AirPods Pro ? Profitez des soldes d’hiver pour vous équiper. Krëfel les propose à 229 € au lieu de 269 € soit 15% d’économie. Profitez-en vite, cette offre exceptionnelle prend fin le 10 janvier. Il ne vous reste plus que 2 jours pour en profiter.