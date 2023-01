Vente flash : économisez 250 € sur le lave-linge frontal Samsung avec MediaMarkt

Lave-linge frontal Samsung : profitez d’un linge impeccable tout en faisant des économies

Votre lave-linge essore mal ? Les cycles de lavage n’en finissent plus ? Votre linge ressort de votre lave-linge encore sale ? Ce sont les signes qu’il faut vite le remplacer ! Avec le lave-linge frontal Samsung, en plus d’avoir un linge toujours impeccable, vous réaliserez des économies : le lave-linge frontal Samsung ne consomme de 48 litres d’eau pendant un cycle, 100 lavages ne consomment que 55 kWh. Le lave-linge frontal de Samsung est doté de la technologie EcoBubble. Elle transforme le détergent en bulle qui pénètrent le linge pour éliminer la saleté même en cycle court et à basse température. Parce que l’hygiène de votre linge est primordiale, la fonction Hygiène Steam souffle de la vapeur dans le tambour à la fin de chaque cycle de lavage et la laisse pénétrer pour un linge sain et éclatant. Avec ses 21 programmes disponibles et sa capacité de 8kg, le lave-linge frontal Samsung est l’allié des familles nombreuses. Son grand tambour vous permet de diminuer votre nombre de lessives hebdomadaires. Enfin, avec le lave-linge frontal Samsung, dites adieu aux chaussettes qui trainent, avec son système AddWash, vous pouvez ajouter du linge dans la machine, à tout moment du cycle de lavage.

Le prix du lave-linge frontal Samsung est en chute libre avec MediaMarkt

Le lave-linge front Samsung est le meilleur ami de vos économies. Grâce à l’application SmartThings de Samsung, vous pourrez analyser vos habitudes de lavage. L’intelligence artificielle AI Control peut alors vous proposer des programmes personnalisés et des conseils pratiques pour économiser de l’énergie tout en ayant un linge impeccable. Bon plan, pendant les soldes d’hiver, MediaMarkt propose le lave-linge frontal Samsung à 499 € au lieu de 749 €, soit 250 € d’économies. Profitez-en vite.