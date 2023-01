Soldes d’hiver : Coolblue casse le prix et propose la télévision Philips Ambilight 450€ moins cher

Vivez une expérience immersive avec la télévision Philips Ambilight

Plongez dans une autre réalité en visionnant vos séries et films préférés avec la télévision Philips Ambilight. Grâce à son écran OLED 4K et à sa dalle 10 bits, chaque pixel brille et s’assombrit au fil des images pour vous offrir des contrastes exceptionnels. Le noir est profond, les couleurs sont lumineuses et réalistes, les détails sont visibles et gagnent en profondeur. La télévision Philips Ambilight est dotée de la technologie Ambilight. Elle illumine le plafond et les murs pour vous offrir une expérience immersive inédite, comme au cinéma. Son processeur d’image P5 Gen5 très puissant vous offre des images optimales en permanence. Sa fréquence de rafraichissement de 100 Hertz fournit des images d’une fluidité à couper le souffle pour ne rater aucune scène lors de la projection de vos films et séries préférés. Son système d’exploitation pour Smart TV Android vous permet de retrouver facilement vos applications préférées comme Netflix et YouTube. Très design, son écran sans cadre s’intégrera très facilement dans votre intérieur, en toute discrétion.

Coolblue fait chuter le prix de la télévision Philips Ambilight

Les soldes ont démarré depuis quelques jours et les démarques sont déjà exceptionnelles. Coolblue, le spécialiste du high-tech et de l’électroménager propose la télévision Philips Ambilight 48 pouces à 949 € au lieu de 1399 €. Cette remise exceptionnelle vous permet d’économiser 450 €. Coolblue vous offre 2 ans de garantie sur la télévision Philips Ambilight. Dépêchez-vous ! En commandant avant minuit, vous êtes livrés gratuitement le lendemain jusqu’au pas de votre porte.