Soldes : le prix de la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 en chute libre sur Krëfel !

Pourquoi craquer pour la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 ?

La montre connectée Samsung Galaxy Watch5 a été conçue pour veiller à votre bien-être au quotidien. Et si vous profitiez de votre coach de fitness directement sur votre poignet ? Avec la Galaxy Watch5, gardez toujours un œil sur vos objectifs, vos progrès et vos programmes d’entraînement. Cette montre connectée veille sur vous chaque jour afin que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même de manière active et ciblée. Pour cela, la Bio Electrical Impedance Analysis (BIA) vous offre une vue complète de votre corps, notamment de votre masse musculaire, masse graisseuse, teneur en eau… La Galaxy Watch5 est également capable de mesurer votre pouls et votre tension artérielle. La montre vous accompagne également la nuit pour mesurer votre niveau d’oxygène et vous accompagne en permanence vers une vie plus saine. Côté technologie, la Samsung Galaxy Watch5 est dotée d’une autonomie accrue grâce à sa batterie 15% plus puissante que le modèle précédent. Complètement chargée, la montre vous accompagne jusqu’à 80 heures. Grâce à son processus de chargement rapide, vous pourrez recharger la montre sans fil à 80% en seulement 45 minutes. Grâce à son écran Super AMOLED, profitez d’une excellente visibilité en toute circonstance. Grâce à sa connectivité sans faille, la Galaxy Watch5 fonctionne parfaitement avec les autres appareils Samsung. La fonctionnalité Call & Text vous permet de recevoir des appels et des messages sur votre montre, pratique non ?

Où trouver la Samsung Galaxy Watch5 au meilleur prix pendant les soldes ?

Pourquoi se contenter d’une simple montre quand la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 vous accompagne dans toutes vos tâches du quotidien ? En plus de vous donner l’heure, la Watch5 vous permet d’améliorer votre condition physique, d’atteindre vos objectifs, d’optimiser votre sommeil… A l’occasion des soldes actuelles, Krëfel vous propose cette superbe montre connectée Samsung Galaxy Watch5 40 mm Graphite pour seulement 219€ au lieu de 255€, soit une remise immédiate de -14%. Pour homme comme pour femme, cette montre est disponible en noir, rose gold, gris, blanc ou mauve. Commandez vite votre nouvelle montre connectée et recevez-la gratuitement à domicile dès le lendemain !