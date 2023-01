PS5 : quel est l’état des stocks pendant les soldes d’hiver ?

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

Vers la fin des ruptures de stock de PS5 ?

Après 2 ans et demi de commercialisation, le PS5 est toujours très demandée. Ce n’est pas étonnant, la PS5 est la console la plus immersive du marché. Elle propose une expérience de jeu inédite avec ses graphismes exceptionnels et ses images en qualité 4K. Accompagnés des manettes Dual Sense, vos jeux prennent une autre dimension. Sony a longtemps subi les conséquences de la crise de la COVID. Depuis 2020, les chaines de productions sont au ralenties, certains composants nécessaires à la fabrication de la PS5 étant difficiles à trouver. La situation devrait bientôt revenir à la normale, Sony a annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles. Elles devraient être disponibles entre avril 2023 et mars 2024. Il ne vous reste donc plus quelques mois à patienter avant d’être certain d’obtenir la fameuse PS5.