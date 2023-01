Bon plan : économisez 100 € sur la machine à expresso full automatique Krups Essential avec Vanden Borre

Un café digne d’un barista avec la machine à expresso Krups Essential

Les amateurs de café vont être séduits par la machine à expresso full automatique Krups Essential. Sa technologie Krups Quattro Force optimise chaque étape de réalisation du café, de la mouture des grains de café à la percolation en passant par le tassage ultra plat. Elle vous promet des expressos et des cafés allongés aux arômes intenses, dignes des meilleurs baristas. Grâce à sa buse vapeur, les cappuccinos et autres cafés lattes n’auront plus de secret pour vous. La machine à expresso full automatique Krups Essential est très facile à utiliser grâce à son écran LCD intuitif. En quelques secondes, vous créez votre café sur mesure : choix de la température de l’eau et de la mouture de café. Vous pouvez même enregistrer vos recettes de café préférées. Avec sa fonction Autoclean, la machine à expresso full automatique Krups Essential se nettoie facilement, pour vous offrir le meilleur des cafés pendant très longtemps.

