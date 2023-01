Soldes Nike : cette paire de sneakers ultra-tendance est affichée à prix mini sur l’e-shop de la marque ! (Stocks limités)

Des Nike SB Shane à moins de 50€ !

Plus que de simples chaussures, les Nike SB Shane sont particulièrement appréciées pour leur design unique et ultra-tendance. En collaboration avec le célèbre skateur Shane O’Neill, Nike a conçu cette paire à l’image du skateboard. Très surprenante, cette paire de sneakers attire autant pour sa simplicité que pour la multiplicité de ses détails. Ainsi, les perforations discrètes apportent une touche de modernité à la chaussure mais pas que… Elles servent également pour l’aération. Autre particularité originale : les doubles lacets. Enfin côté performance, la chaussure signature de Shane O’Neill est dotée d’une semelle incassable revisitée pour allier le style et la qualité sur le long terme. De couleur noire et blanche, cette paire de sneakers s’adapte à tous les styles et à toutes les saisons. A l’occasion des soldes d’hiver, les Nike SB Shane vous sont proposées à seulement 47,97€ au lieu de 79,99€, soit une remise immédiate de -40% sur le site officiel Nike. Foncez !

Comment profiter des meilleurs bons plans Nike pendant les soldes ?

Vous êtes fan des chaussures de skateboard ? Profitez des soldes actuelles pour vous offrir les Nike SB Shane ultra-tendance à seulement 47,97€ au lieu de 79,99€, soit -40% de réduction sur le site officiel Nike. Faites vite avant qu’il n’y en ait plus. Ce n’est pas tout, Nike vous propose également jusqu’à -50% de réduction sur des centaines d’articles de fin de saison pour faire le plein de bonnes affaires à prix mini. Devenez-vite membre Nike pour profiter de nombreux avantages comme la livraison standard gratuite, les retours gratuits pendant 30 jours, des offres exclusives, un accès réservé à une boutique dédiée aux membres... Pour cela, il vous suffit de créer un compte gratuitement en renseignant vos coordonnées !