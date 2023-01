Économisez près de 300 € sur le lave-linge frontal Sharp avec MediaMarkt

Quelles sont les caractéristiques du lave-linge frontal Sharp ?

Votre lave-linge devient capricieux ? Il est bruyant ? Votre linge ressort mal essoré ou mal lavé ? Profitez des soldes pour le changer avant la panne et un dégât des eaux potentiel. La période des soldes est l’occasion idéale. Elle vous permet d’acheter un lave-linge performant et la plupart du temps peu énergivore, et de faire des économies dès l’achat avec de belles réductions. Idéal pour les familles, le lave-linge frontal Sharp est doté d’un tambour d’une capacité de 8 kilos. Cela vous permet de faire moins de lessives qu’avec un tambour plus petit, et donc d’économiser, mais aussi de laver des vêtements volumineux comme des manteaux, ou encore de rafraichir vos couettes. La lave-linge frontal Sharp prend soin de votre linge avec ses 15 programmes dont un programme différé, très pratique pour faire lancer une machine pendant les heures creuses la nuit, ou en votre absence. Grâce à son moteur à induction indirecte, il consomme moins d’énergie qu’un lave-linge équipé d’un moteur classique. En plus, il est très silencieux. Vous pourrez l’installer dans votre salle de bain ou dans votre cuisine et lancer des lessives à n’importe quel moment de jour et de la nuit sans que cela ne soit gênant pour vous et votre famille.

Où acheter le lave-linge frontal Sharp au meilleur prix ?

Pour la deuxième semaine des soldes d’hiver, MediaMarkt tape fort. Le e-commerçant propose le lave-linge frontal Sharp à 349 € au lieu de 629,99 €, soit presque 300 euros de remise. MediaMarkt vous livre gratuitement en 1 à 2 jours. Vous avez un doute ? Les retours sont gratuits pendant 30 jours. A ces conditions, n’hésitez pas et foncez l’acheter.