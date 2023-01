New Balance : jusqu’à -40% de réduction sur une sélection de Sneakers avec La Redoute !

A l’occasion des soldes d'hiver, La Redoute Belgique vous propose plusieurs paires de chaussures New Balance pour vous mesdames, à prix préférentiels. En ce moment, profitez de remises allant jusqu’à -40% sur plusieurs paires emblématiques de la marque pour allier esthétisme, qualité et confort. Voici quelques pépites que nous avons déniché pour des tenues d’hiver plus stylées que jamais :

» Cliquez ici pour retrouver toutes les paires New Balance pour femme à promotion chez La Redoute !

New Balance Homme, des sneakers de qualité au service du confort !

Messieurs, vous êtes à la recherche de bonnes chaussures aussi qualitatives que confortables ? Optez pour de belles paires de New Balance. En ce moment, profitez des soldes en Belgique pour vous offrir les paires de vos rêves à prix mini. Rendez-vous vite sur le e-shop La Redoute pour profiter d’offres allant jusqu’à -40% sur de nombreuses paires New Balance :

→ New Balance Baskets ML373 Bleu à 63€ au lieu de 90€ (-30%), un classique de la garde-robe,

→ New Balance Baskets U574 Jaune Or à 82,50€ au lieu de 110€ (-25%), pour des tenues ultra-vitaminées,

→ New Balance Baskets WS237 Blanc/Gris à 75€ au lieu de 100€ (-25%), pour marcher sur des nuages.

» Cliquez ici pour shopper de belles paires de New Balance pour homme à prix mini !

New Balance Enfant, pour faire le plein de couleur aux pieds !

Vos enfants grandissent trop vite et ont régulièrement besoin de nouvelles chaussures ? Optez pour des New Balance. Qualité, design, confort… Elles ont tout pour plaire. Profitez des soldes actuelles pour faire le plein de bonnes affaires sur le e-shop La Redoute. En ce moment, des dizaines de paires de chaussures New Balance pour petites filles et petits garçons vous sont présentées en promo, jusqu’à -40%, foncez :

→ New Balance Baskets PV574 Gris Clair pour fille à 42€ au lieu de 70€ (-40%), des baskets à scratch pour plus de facilité à les enfiler,

→ New Balance Basket YV770 Gris/Rose pour fille à 49€ au lieu de 64,99€ (-25%), pour des tenues stylées au quotidien.

→ New Balance Baskets PH237 Multicolore pour garçon à 48,75€ au lieu de 65€ (-25%), pour apporter une touche d’originalité,

→ New Balance Baskets PV500 Gris pour garçon à 41,25€ au lieu de 55€ (-25%), pour profiter de toute la qualité du cuir.

» Cliquez ici pour profiter des offres allant jusqu’à -40% sur les New Balance pour enfant !