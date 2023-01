Soldes 2023 : ce double bon plan sur la nouvelle version de la machine à café Magimix fait un carton sur Krëfel !

Pourquoi craquer pour la machine à café Vertuo Pop Black Magimix ?

Les adeptes de bons cafés n’ont qu’à bien se tenir avec la superbe machine à café Magimix Vertuo Pop Black. Débarrassez-vous de votre ancienne machine à café et optez pour la Vertuo Pop, une machine à café de petite taille pour une grande capacité. Que vous ayez envie d’un Espresso, d’un Double Espresso, d’un Gran Lungo ou d’un Mug, la Magimix est capable de vous servir le café dont vous avez besoin tout au long de la journée. Simple et intuitive, il vous suffit d'appuyer sur un seul bouton pour obtenir des cafés de haute qualité, dignes d’un barista, depuis chez vous. Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, la machine est toujours prête pour vous faire profiter d’une pause café digne de ce nom. En plus de profiter d’un café d’exception, la Magimix est une machine responsable qui s’éteint automatiquement après deux minutes d’inutilisation. De plus, les capsules Vertuo Pop sont fabriquées à partir d’aluminium recyclable, parfait pour faire un geste pour l’environnement. Compact et moderne, la Vertuo Pop s’adapte à tous les intérieurs.

Où trouver la machine à Nespresso Magimix Vertuo au meilleur prix pendant les soldes ?

Vous êtes à la recherche d’u ne bonne machine à café qui saura vous préparer différentes tailles de café ? La Magimix Vertuo Pop Black est capable de vous préparer 4 tailles de tasse pour assouvir vos besoins tout au long de la journée. Profitez des soldes actuelles chez Krëfel pour mettre la main sur cette superbe machine à café Magimix Vertuo Pop Black, aussi compacte que fonctionnelle, au prix exceptionnel de 69,95€ au lieu de 99,95€, soit une remise immédiate de -30€. En plus de ces 30% de réduction, profitez de 100 capsules Vertuo Pop offertes. Faites vite, l’offre n’est valable que jusqu’au 31 janvier 2023, foncez !