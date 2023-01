Goûtez au son immersif d’Apple grâce à ces AirPods Pro en promo chez Krëfel !

Quelles sont les caractéristiques des écouteurs sans fil AirPods Pro Apple ?

L’alliance entre un design discret, un confort optimal et un son profondément immersif a donné naissance aux écouteurs sans fil Apple AirPods Pro MagSafe. En effet, ces écouteurs s’ajustent à la morphologie de vos oreilles pour assurer une isolation sonore inégalée qui optimise la réduction active du bruit. Ainsi, vous plongez au cœur de votre musique et faites l’impasse sur les bruits environnants. Grâce à leur conduit fuselé, les embouts des AirPods Pro épousent la forme de vos oreilles pour un maintien hors pair tout en profitant d’un confort optimal. Ces écouteurs sans fil dernière génération Apple sont les seuls écouteurs intra-auriculaires équipés de la technologie de réduction active du bruit qui s’adapte à vos oreilles. En effet, le micro orienté vers l’extérieur détecte les bruits ambiants et génère un antibruit équivalent pour les neutraliser. Un autre micro orienté vers l’intérieur s’occupe de détecter les bruits indésirables dans votre oreille pour également les neutraliser. Ajustée jusqu’à 200 fois par seconde, cette technologie de réduction de bruit vous immerge pleinement dans ce que vous écoutez. Vous souhaitez rester en contact avec le monde qui vous entoure ? Il vous suffit d’appuyer longtemps sur le capteur-pression afin de passer du mode Réduction active du bruit au mode Transparence !

Où commander les écouteurs sans fil AirPods Pro au meilleur prix pendant les soldes ?

Technologie de réduction active du bruit, confort optimal, design intelligent, longue autonomie… Les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro ont tout pour plaire. Profitez d’un son profondément immersif pour plonger au cœur de ce que vous écoutez, sans être dérangé par le monde environnant. Profitez des soldes actuelles chez Krëfel pour commander vos AirPods Pro MagSafe pour seulement 229€ au lieu de 269€, soit une remise immédiate de -40€. N’attendez plus et commandez vite vos écouteurs sans fil Apple et bénéficiez de la livraison gratuite à domicile dès le lendemain ainsi que de 2 ans de garantie du fabricant.