Soldes d’hiver : bénéficiez d’une remise de -55% sur le matelas hybride Emma Matelas (le matelas le plus primé en Europe) !

Emma Matelas : chouchoutez votre sommeil avec le matelas hybride

Depuis quelques années déjà, Emma Matelas est devenue une marque de référence sur le marché de la literie haut de gamme. Après avoir commercialisé le matelas Emma Original, grand succès de la marque, Emma Matelas a conçu le matelas hybride. Il est très rapidement devenu le matelas à ressorts ensachés le plus primé en Europe. Il a été récompensé par l’UFC Que choisir en France, par Consumentenbond aux Pays-Bas, par Which ? au Royaume-Uni. Enfin, il a été élu produit de l’année en Italie. Pourquoi ? Sa technologie triple mousse vous offre un confort inégalé et une meilleure respirabilité. Le matelas hybride d’Emma Matelas régule la température de votre corps. Avec lui vous n’avez plus chaud. En plus, il s’adapte à toutes les positions de sommeil et prend soin de votre dos. Avec le matelas hybride d’Emma Matelas, vos nuits seront douces et votre sommeil réparateur.

Soldes d’hiver Emma Matelas : profitez d’une remise exceptionnelle sur le matelas hybride

Profitez des soldes pour renouveler de manière durable votre matelas, et misez sur la qualité. Le matelas hybride d’Emma Matelas est garanti 10 ans. Emma Matelas est tellement sûre de la qualité de ses produits que vous disposez de 100 nuits d’essai pour valider votre choix. Pendant les soldes d’hiver, Emma Matelas fait chuter le prix de son matelas hybride en proposant -55% de remise. Le matelas hybride 1 personne 90x190cm passe à 386 € au lieu de 858 €. Le matelas 2 personnes 160x200cm passe à 737 € au lieu de 1638 €. Le matelas hybride est également disponible dans de nombreuses autres dimensions. Dépêchez-vous de le commander, le matelas hybride est le matelas le plus vendu par Emma Matelas.