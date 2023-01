Soldes : le prix cette machine à café Dolce Gusto dégringole chez Coolblue !

Pourquoi craquer pour la Dolce Gusto Mini Me ?

Compacte, la Dolce Gusto Mini Me a été conçue pour se faufiler dans toutes les cuisines, même les plus petites. Pour autant, cette machine à café est ultra-performante et vous permet de préparer 7 tailles de tasse différentes. Ainsi vous pourrez choisir entre un café serré pour bien vous réveiller le matin et une grande tasse de café doux après le déjeuner par exemple. Grâce à son égouttoir facilement ajustable, vous pourrez utiliser de petites comme de grandes tasses. Simple à utiliser, il vous suffit d’insérer la capsule dans la machine et de tirer le levier vers l’eau chaude ou l’eau froide. Grâce à son réservoir d’eau de 0,8 litre vous pourrez préparer jusqu’à 5 lungos sans avoir à remplir le réservoir à nouveau. En fonction de vos envies, choisissez la capsule Dolce Gusto qui vous convient entre le lungo, le cappuccino, le caramel macchiato et plus encore. Grâce à la fermeture ultra-hermétique, les capsules de café préservent la fraîcheur du café pour vous faire profiter de tous ces arômes. Très intelligente, la Dolce Gusto Mini Me s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes grâce à son mode économie d’énergie.

Où trouver la Krups Dolce Gusto Mini Me à prix réduit pendant les soldes ?

Vous n’avez pas beaucoup de place à la maison ? Optez pour la compacte machine à café Dolce Gusto Mini Me signée Krups. Avec son design ultra-moderne et sa petite taille, elle deviendra un élément de décoration à part entière. Que ce soit pour préparer un café serré ou de grandes tasses de cappuccino, cette machine saura vous accompagner tout au long de la journée. En ce moment, la Krups Dolce Gusto Mini Me KP123B10 Gris est en promotion chez Coolblue. Habituellement affichée à 69,99€, elle passe à seulement 54,99€. Profitez des soldes actuelles pour bénéficiez d’une remise de -15€ sur votre machine à café. Avec une note de 8,7/10 et plus de 212 avis donnés, la réputation de la Dolce Gusto Mini Me n’est plus à prouver alors foncez !