Vous ne rêvez pas : 100€ d’économies sur l’aspirateur balai Samsung Jet 75 Pro en ce moment chez Coolblue !

Pourquoi craquer pour l’aspirateur balai Samsung Jet 75 Pro ?

Passer l’aspirateur n’aura jamais été aussi simple qu’avec le Samsung Jet 75 Pro. Sans fil et sans sac, cet aspirateur balai nouvelle génération et facile à transporter vous permet de passer l’aspirateur dans toute la maison, en toute simplicité. Grâce à ses différents accessoires, vous pourrez nettoyer les moindres recoins de votre intérieur et tous les types de sols. Optez ainsi pour l’embout spécial avec patins rotatifs pour les sols durs ou les tapis. Petit conseil, humidifier l’embout sous le robinet pour un nettoyage encore plus efficace. Changez d’embout et choisissez la mini-brosse turbo ou l’embout pour meubles pour venir à bout des poils d’animaux et des miettes du canapé. Grâce à sa haute autonomie, vous pourrez utiliser le Jet 75 Pro pendant environ une heure avec une seule charge. Une fois la batterie à plat, il vous suffit de brancher l’aspirateur à sa station de chargement et de compter trois heures de charge avant la prochaine utilisation.

Soldes Coolblue : Aspirateur sans fil Samsung Jet 75 Pro à moins de 400€ !

L’aspirateur balai Samsung Jet 75 Pro est ultra-polyvalent grâce à ces nombreux accessoires et à son aspirateur à main que vous pouvez déconnecter du manche. Profitez d’une autonomie de 60 minutes pour passer l’aspirateur dans toute votre maison, sans interruption. Profitez des soldes d’hiver pour vous équiper de la meilleure des manières. En ce moment, l’aspirateur balai sans fil Samsung Jet 75 Pro passe de 499€ à seulement 399€, soit une remise immédiate de -100€ sur le e-shop de Coolblue. L’aspirateur Samsung est fourni avec son mode d’emploi, un embout combiné motorisé, une mini-brosse turbo, une brosse à poussière à poils doux, un suceur plat, une brisse pour surfaces en hauteur, un embout-serpillère pour sols durs, deux lingettes jetables, un patin en microfibre lavable et un support de charge mural.