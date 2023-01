Tefal : la friteuse semi professionnelle Easy Pro passe sous la barre des 60 € avec Krëfel

Faites-vous plaisir avec la friteuse Easy Pro de Tefal

Qui n’a jamais eu une soudaine envie de frites un samedi midi ou un dimanche soir ? Plutôt que de courir à la friterie, préparez de délicieuses frites fraiches bien au chaud dans le confort de votre cuisine avec la friteuse semi-professionnelle Easy Pro de Tefal. Grâce à son système de chauffe immergé, vous obtenez des frites moelleuses à l’intérieur et croustillantes à l’extérieur en un temps record. Le friteuse semi professionnelle Easy Pro de Tefal vous permet de préparer jusqu’à 1,2 kilos de frites en une seule fois. De quoi faire plaisir à vos amis et à votre famille. La friteuse semi professionnelle Easy Pro de Tefal est dotée d’une zone froide sous l’élément chauffant. Cette zone récupère les miettes et les résidus de friture. Résultat ? Votre huile reste propre et les odeurs de friture sont limitées. Très pratique, la cuve en email de la friteuse semi professionnelle Easy Pro de Tefal est amovible et très facile à nettoyer. Le couvercle, le panier à friture, la cuve et le corps de la friteuse peuvent passer au lave-vaisselle, en toute simplicité.

Le prix de la friteuse Easy Pro de Tefal passe sous la barre de 60 €

Frites fraiches, chips de légumes, croquettes de crevettes, pilons de poulet frit ou encore beignets au sucre…la friteuse semi professionnelle Easy Pro de Tefal vous permet de réaliser de nombreuses recettes à partager en toute convivialité. Pendant les soldes d’hiver, Krëfel propose la friteuse semi professionnelle Easy Pro de Tefal à seulement 59,95 € au lieu de 85,95 €, soit 30% de remise. Cette offre est valable jusqu’au 31 janvier. Profitez-en vite !