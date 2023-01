Vente flash : à l’occasion des soldes, économisez 54% sur le prix de la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS chez cet e-commerçant !

Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS : un format mini pour des boissons parfaites

Rien qu’en regardant la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS, vous allez être séduit. Elle est adorable avec ses formes arrondies, son design moderne et son format compact. Elle trouvera très facilement sa place dans votre cuisine. En plus, elle prépare un bon café ! Grâce à son système à haute pression unique, la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS prépare des cafés de qualité professionnelle, avec une crema épaisse et délicate. Ses capsules en aluminium sont scellées hermétiquement pour préserver la fraicheur du café et vous offrir des tasses riches en arômes. Espressos, lungos, cappuccinos, lattes macchiatos… la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS suit toutes vos envies. Elle vous propose plus de 30 créations. Du café bien sûr, mais aussi du chocolat chaud, du thé, et même des boissons froides. La machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS est tout simplement polyvalente. Elle est très facile à utiliser. Une capsule correspond à une boisson. Vous n’avez qu’à l’insérer dans la machine puis à régler le levier manuel pour préparer la boisson de votre choix.

Le prix de la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS chute pendant les soldes d’hiver

Vous êtes séduits par toutes les fonctionnalités de la machine à café Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS ? Vous allez également être séduit par son petit prix pendant les soldes d’hiver. Krëfel la propose au prix exceptionnel de 59,95 € au lieu de 129,95 €. Cela représente 54% de remise ! Dépêchez-vous, l’offre à une durée limitée. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour en profiter.