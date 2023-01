Profitez d’un double bon plan sur le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood et économisez plus de 200 euros !

Cuisinez de bons petits plats maison avec le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood

Que vous soyez cuisinier confirmé ou amateur, vous allez être séduits par le robot de cuisine Chef XL de Kenwood. Avec ce véritable assistant culinaire, laissez aller votre créativité pour préparer en toute simplicité pâtisseries, meringues, gâteaux et mousses au chocolat. Son bol mélangeur de 6,7 litres vous permet de réaliser de grandes portions. C’est l’idéal pour régaler votre famille et vos amis. Le robot de cuisine Chef XL de Kenwood est livré avec 3 accessoires. Le batteur, parfait pour mélanger homogènement toutes vos préparations : crèmes, pâtes à gâteau, cookies. Le fouet ballon émulsionnera vos mousses, meringues et soufflés avec délicatesse pour leur donner une texture aérienne. Enfin, le crochet est l’accessoire idéal pour pétrir tous les types de pâtes : pâtes à pain, pâtes à pizza, pâtes brisées…Pour aller encore plus loin dans vos préparations culinaires, de nombreux accessoires en option peuvent compléter le robot de cuisine Chef XL Elite : hachoir à viande, sorbetière, presse agrumes, trancheuses, filières à pâtes fraiches….

Krëfel vous offre un double bon plan sur le robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood

Prêts à devenir un grand chef ? Préparez la toque en attendant de recevoir votre robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood. Pendant les soldes, Krëfel fait chuter son prix en le proposant à 349,95 € au lieu de 549,95 €, soit 34% d’économies. Double bon plan, jusqu’au 31 janvier, Krëfel vous offre un bol mélangeur supplémentaire d’une valeur de 89 € pour tout achat d’un robot de cuisine Chef XL Elite de Kenwood, dans la limite des stocks disponibles. Qu’attendez-vous pour en profiter ?