Bon Plan Kärcher : le nettoyeur de vitres électrique Kärcher à moins de 80€ chez Krëfel !

Pourquoi craquer pour le nettoyeur de vitres WV2 Premium Clean Kärcher ?

Simplifiez vous la vie grâce au nettoyeur de vitres électrique Kärcher, un véritable bijou de la technologie qui vous permet d’avoir des vitres impeccables, en minimisant vos efforts. Le WV2 est doté d’une autonomie de batterie améliorée de 40% par rapport à son prédécesseur pour vous permettre de nettoyer jusqu’à 35 fenêtres avec une seule charge. Silencieux, petit, sans fil et très léger, ce nettoyeur de vitres Kärcher vous offre une grande liberté de mouvement et un confort d’utilisation non négligeable. Très intelligent, le WV2 aspire l’eau sale et ne laisse aucune trace sur vos vitres, baies-vitrées, miroirs, cabines de douche… Grâce à son pulvérisateur intégré et sa bonnette microfibre, le nettoyeur électrique vous garantit un nettoyage impeccable en toute circonstance. Optez pour la raclette aspirante de 28 cm pour nettoyer les grandes surfaces plus rapidement. Facile à vider et entièrement démontable, le nettoyeur passe au lave-vaisselle pour un nettoyage simplifié.

Soldes : le nettoyeur de vitres électrique Kärcher à moins de 80€ chez Krëfel !

Profitez d’un résultat impeccable en trois fois moins de temps qu’avec une méthode classique grâce au nettoyeur à vitres électrique Kärcher. Grâce à ses différentes raclettes, vous pourrez aussi bien nettoyer les grandes surfaces vitrées comme les petits carreaux, en toute simplicité. Léger et silencieux, il vous garantit un nettoyage impeccable, et un confort d’utilisation inégalé. Profitez des soldes actuelles pour vous offrir ce petit bijou de la technologie à prix mini. En ce moment, le nettoyeur de vitres WV2 Premium Clean Kärcher passe de 94,95€ à seulement 79€, soit une remise immédiate de -17% sur le e-shop de Krëfel. Commandez-le avant 22h et recevez-le gratuitement à domicile dès le lendemain.