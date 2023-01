Bon plan : le Google Pixel 6a 128 GB est à moins de 350 € avec la Fnac !

Google Pixel 6a 128 GB : un smartphone puissant et performant à petit prix

Vous êtes à la recherche du smartphone idéal sans le payer plus de 1000 € ? Optez pour la puissance et la performance du Google Pixel 6a. Doté d’un processeur Google Tensor et d’une puce titan M2, conçue sur mesure par Google, le Google Pixel 6a est compatible 5G et vous offre des performances haut de gamme. Avec lui, les applications se lancent rapidement, les pages et les images se chargent vite, la navigation est ultra rapide. Smartphone conçu pour durer, les mises à jour du Google Pixel 6a se font automatiquement. Il est équipé d’un écran OLED Full HD de 6,1 pouces, parfait pour consulter vos applications préférées, regarder des vidéos ou créer des contenus. Grâce à son appareil photo intelligent grand angle de 12,2 mpx à l’arrière, et de 8 mpx à l’avant, vous pourrez exprimer votre créativité. Les portraits sont d’une netteté incroyable grâce à sa fonctionnalité anti-flou, tandis qu’avec Real Tone, les couleurs de peau sont sublimées de manière authentique. Enfin, grâce au mode nuit vos photos sont d’une qualité exceptionnelle, même la nuit. Côté vidéo, vous pourrez laisser aller votre âme de réalisateur et réaliser des courts métrages de qualité avec l’enregistrement vidéo 4K.

Les soldes font chuter le prix du Google Pixel 6a 128 GB

Le Google Pixel 6a vous suivra partout au quotidien. Son écran conçu en Verre Corning Gorilla Glass 3 est très résistant aux coups, à la poussière et à l’eau. Sa batterie adaptative de 4410 mAh vous offre jusqu’à 72h d’autonomie en mode ultra économiseur de batterie. Grâce à la recharge rapide, vous obtenez plusieurs heures de batterie en seulement quelques minutes. Vous êtes séduits par le Google Pixel 6a ? Profitez des soldes pour l’acheter. La Fnac le propose à 349 € au lieu de 458,98 € soit 24% de remise. C’est le moment de tenter l’expérience Google.