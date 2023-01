Soldes d’hiver : économisez 100 € sur la tablette Samsung Galaxy Tab 6 64 GB avec Coolblue

Samsung Galaxy Tab 6 : un très bon rapport qualité/prix

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle tablette tactile parfaite pour un usage familial ? Vous hésitez entre l’iPad ou une tablette Android ? Ne cherchez plus longtemps. La tablette Samsung Galaxy Tab6 64 GB est la tablette qu’il vous faut. Avec son large écran IPS Amoled full HD de 10,4 pouces, elle est polyvalente et complète l’usage d’un ordinateur portable. Son écran est suffisamment grand et confortable pour travailler, comme pour regarder un film ou une série. Ses doubles haut-parleurs stéréo AKG produisent un son de qualité, parfait pour écouter de la musique ou vous organiser une session cinéma où que vous soyez. La tablette Samsung Galaxy Tab6 est dotée du stylet S Pen. Très pratique, il permet d’écrire et transforme votre tablette en tablette graphique pour le plus grand bonheur de enfants. Il se range facilement grâce à l’espace magnétique sur le côté de la tablette. La tablette Samsung Galaxy Tab6 dispose d’une mémoire de stockage de 64 GB, parfaite pour conserver vos fichiers et applications. Cette capacité de stockage est extensible jusqu’à 1024 GB. Enfin, grâce à sa caméra arrière de 8 Mégapixels et à sa caméra avant de 5 Mégapixels, toute la famille pourra graver des souvenirs de qualité, et réaliser des appels vidéo de qualité.

Le prix de la Samsung Galaxy Tab6 chute avec Cooblue

Vous êtes séduits par la tablette Samsung Galaxy Tab 6 ? Grâce au WIFI intégré et au Bluetooth, elle vous suivra partout. Vous pourrez télécharger de nombreuses applications grâce au système d’exploitation Android. Elle ne vous lâchera jamais avec sa puissante batterie de 7040 mAh. Le spécialiste du high-tech Coolblue la propose actuellement à 249 € au lieu de 349 €, ce qui vous permet d’économiser 100 €. Elle est livrée avec un chargeur, le stylet S-Pen, un câble USB-A vers USB-C. Bon plan ! Pour tout achat d’une tablette Samsung Galaxy Tab6, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV gratuit d’une valeur de 20,97 €.