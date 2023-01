Réduisez votre facture d’électricité avec le lave-linge Samsung EcoBubble de catégorie énergétique A soldé à moins de 500 euros chez cet e-commerçant

Lave-linge frontal Samsung EcoBubble : performant, silencieux et économe

Votre machine à laver montre des signes de faiblesses ? Profitez des soldes pour renouveler votre équipement et choisir de l’électroménager avec une efficacité énergétique optimale. Le lave-linge Samsung EcoBubble en fait partie. Classé A en termes de performance énergétique, il sera votre allié pour réduire votre facture d’électricité. Le lave-linge Samsung EcoBubble dispose d’une grande capacité de chargement avec son grand tambour de 9 kilos. C’est l’idéal pour les familles : vous lavez plus de linge en un cycle, ce qui vous permet de diminuer le nombre de lessives hebdomadaires et de réduire votre consommation de détergent. La machine à laver Samsung est dotée de la fonction EcoBubble. Le détergent se transforme en une mousse qui enveloppe votre linge pour éliminer les tâches en profondeur. Résultat ? Votre linge est impeccable même à basse température et en cycle court. Grâce à la fonction Steam Wash qui élimine les bactéries et les allergènes grâce à la vapeur, vos vêtements sont lavés en profondeur et restent propres et frais plus longtemps. Avec ses 14 programmes et sa vitesse d’essorage de 1400 tours/minute, le lave-linge Samsung EcoBubble prendra soin de tout votre linge.

Où trouver le lave-linge frontal Samsung EcoBubble au meilleur prix ?

Le lave-linge frontal Samsung EcoBubble est l’allié d’un linge propre. C’est l’une des meilleures machines à laver de sa catégorie. Avec un niveau sonore de 72 dB, elle est très silencieuse et pourra s’installer n’importe où dans votre maison sans occasionner la moindre gêne. En plus, avec elle, vous réaliserez des économies d’énergie. Pendant les soldes d’hiver, Coolblue propose la machine à laver Samsung EcoBubble à 499 € au lieu de 599 €, soit 100 € d’économies. Foncez les yeux fermés, elle a reçu la note de 9,2/10 sur plus de 50 avis.