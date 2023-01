Galaxy A13 : pour les soldes d’hiver, Coolblue rend le prix du smartphone Samsung ultra accessible (seulement 179 euros !)

Samsung Galaxy A13 : l’essentiel, ni plus ni moins

Le Samsung Galaxy A13 est le smartphone idéal pour les personnes âgées qui ont besoin avant tout d’un téléphone pour appeler et envoyer des messages. Son grand écran full HD de 6,6 pouces se prend bien en main et permet d’avoir une lisibilité optimale, quelle que soit la luminosité. Le Samsung Galaxy A13 est parfait pour une utilisation basique. Avec lui, vous passez des appels de qualité, vous envoyez des SMS ou communiquez avec Messenger ou WhatsApp. Il est suffisamment performant pour regarder vos mails et consulter les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Avec ses 3 caméras et son capteur de profondeur, il prend des photos d’une qualité exceptionnelle. Vous pourrez facilement les conserver dans votre téléphone grâce à sa mémoire spacieuse de 128 GB. Cela ne vous suffit pas ? Vous pouvez augmenter sa mémoire jusqu'à 1 T0. Avec sa batterie de 5000 mAh, vous pourrez l’utiliser toute la journée sans qu’il ne vous lâche.

Le Samsung Galaxy A13 à moins de 180 € ? C’est possible avec Coolblue

En achetant le Samsung Galaxy A13, vous ne faites pas d’erreur. Il est très pratique et fonctionnel. Sans parler de son prix mini ! La Samsung Galaxy A13 est un excellent rapport qualité/prix. Il est d’ailleurs plébiscité. Il a reçu la note de 8,97/10 sur près de 197 avis déposés par des clients Coolblue. Pendant les soldes, ce spécialiste des produits high-tech propose d’ailleurs le Samsung Galaxy A13 128 GB a 179 € au lieu de 199 €, soit 20 € d’économies. A ce prix-là, laissez-vous tenter !