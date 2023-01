Exceptionnel : profitez d’un prix mini sur le casque audio sans fil JBL 510BT avec MediaMarkt

Casque audio sans fil JBL 510BT : un très bon rapport qualité-prix

Avec le casque audio sans fil JBL 510BT, misez sur la qualité sonore de JBL à un tout petit prix. Ce casque est parfait pour écouter de la musique, des podcasts ou encore des livres audios. Le casque audio sans fil JBL 510 BT n’est pas équipé d’un système de réduction du bruit, néanmoins il propose une qualité audio exceptionnelle avec des basses profondes grâce au son stéréo unique Pure Bass, même dans les environnements bruyants. Pratique, le casque audio sans fil JBL BT est compatible avec tous les smartphones et ordinateurs via bluetooth. Grâce à un bouton situé sur l’oreillette, vous pouvez facilement augmenter ou diminuer le volume sonore ou encore connecter les écouteurs via bluetooth. Grâce à son microphone intégré, vous pouvez recevoir et passer des appels téléphoniques. Le casque audio sans fil JBL 510BT ne vous lâchera jamais grâce à sa batterie exceptionnelle. Vous pourrez profiter jusqu’à 40 heures d’écoute ininterrompue entre deux recharges. La batterie est à plat ? Le casque audio sans fil JBL 510BT se recharge rapidement avec un câble USB-C.

Où trouver le casque audio sans fil JBL 510BT au meilleur prix ?

Vous êtes séduits par le petit prix du casque audio JBL 510BT ? Vous allez également être séduits par son confort. Son arceau rembourré et ses coussinets doux le rendent très agréable à porter, même pour le sport. MediaMarkt propose actuellement le casque audio JBL 510BT à 34,99 € au lieu de 49,99 €. Une très bonne affaire pour un casque JBL d’une telle qualité.