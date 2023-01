Soldes d’hiver : économisez 150 € sur l’aspirateur balai Rowenta X Force 8

Aspirateur balai Rowenta X Force 8 : haute performance pour un petit prix

En termes d’équipement électroménager, l’aspirateur balai est devenu un essentiel de la maison. Bien plus pratique et maniable que l’aspirateur traineau, l’aspirateur balai Rowenta X Force 8 permet de nettoyer toute la maison sans effort. Grâce à sa puissance d’aspiration élevée et son poids léger, vous pourrez dire adieu à la poussière sur les sols, murs et plafonds. Sa brosse est équipée de LED pour ne rater aucune poussière. Pour aller encore plus loin, l’aspirateur balai Rowenta X Force 8 lave et aspire en un seul passage grâce à sa brosse Aqua Head. Il s’adapte facilement à tous les types de sols : sols durs, parquets et moquettes. Son manche flex se replie pour pouvoir atteindre facilement les endroits difficiles comme le dessous des meubles. Avec sa batterie Slid-in de 22V, vous atteignez jusqu’à 45 minutes d’autonomie, le temps de dépoussiérer toute la maison. Hygiénique, son bac à poussière de 0,55 litres se vide en une seule main. L’aspirateur balai Rowenta X Force 8 a de nombreux atouts. Essayez- le, vous ne pourrez plus vous passer de cet aspirateur sans fil.

