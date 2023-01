Économisez du temps et de l’argent avec le Cookeo de Moulinex à petit prix pour les soldes d’hiver avec Vanden Borre

Cookeo de Moulinex : cuisinez sainement et facilement

Facilitez-vous la vie et réalisez de délicieux plats avec la mijoteuse Cookeo de Moulinex. Cet assistant culinaire vous permet de préparer des repas pour 6 personnes, facilement et rapidement. Son atout ? Pas besoin de surveillance ! Pour une cuisine saine, le Cookeo de Moulinex est livré avec un panier vapeur. Avec lui, vous pouvez cuire à la vapeur, sous pression, mais aussi rissoler, réchauffer ou encore mijoter. Il remplace aisément votre cocotte-minute, en vous proposant des fonctionnalités supplémentaires. Avec le Cookeo de Moulinex, vous cuisinez des plats mijotés comme le bœuf bourguignon, les currys de légumes ou la carbonade flamande sans risque de les faire bruler. Il est également parfait pour cuire le riz ou les pâtes. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 150 recettes préprogrammées dans l’application. Vous épaterez sans aucun doute vos convives avec ses nombreuses recettes sucrées et salées. Pratique pour préparer vos repas à l’avance, le Cookeo de Moulinex dispose d’une fonction maintien au chaud, mais aussi d’un départ différé. Il est très facile à utiliser grâce à son panneau de commande intuitif.

Profitez des soldes pour acheter le Cookeo de Moulinex à petit prix

En plus de vous faire gagner du temps, le Cookeo de Moulinex est très facile à entretenir. Son nettoyage est rapide et facile. Sa grande cuve en céramique de 6 litres avec revêtement anti adhésif passe au lave-vaisselle. Le Cookeo de Moulinex est un véritable allié pour cuisiner des repas sains et savoureux tout en gagnant du temps. Profitez des soldes pour l’acheter. Vanden Borre le propose en ce moment à 203,99 € au lieu de 259,95 €, soit 55 € d’économies.