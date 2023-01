L’iPhone SE 2ème Génération passe pour la barre de 300 € avec Coolblue

iPhone SE 2ème Génération : la performance à petit prix

Avec l’iPhone SE 2ème Génération, Apple a souhaité concevoir un smartphone performant à un prix abordable. Pour cela, il a utilisé la puissance du processeur de l’iPhone 11 dans la coque d’un iPhone 8. L’iPhone SE 2ème génération est considéré comme le smartphone d’entrée de gamme d’Apple. Il n’a pourtant rien à envier aux autres modèles d’iPhone. Il est équipé d’une puce A13 Bionic, la plus rapide jamais conçue pour un smartphone. Pratique, son écran tactile full HD de 4,7 pouces est la taille idéale pour le glisser dans une poche ou dans un petit sac. Avec son appareil-photo de 12 Megapixels, vous pourrez immortaliser vos souvenirs avec des photos de qualité. L’iPhone SE 2ème génération est doté du mode portrait. Il floute l’arrière-plan pour sublimer votre sujet. Côté vidéo, l’iPhone SE 2ème Génération capture vos plus belles images en qualité 4K. Grâce à Touch ID, vous débloquez votre iPhone grâce à votre empreinte digitale. Enfin, l’iPhone SE possède une grande autonomie : jusqu’à 13 heures de vidéos en une seule charge.

Le prix de l’iPhone SE 2ème Génération est en chute libre avec Coolblue

Vous êtes conquis par l’iPhone SE 2ème Génération ? C’est un smartphone au très bon rapport qualité-prix. Bon plan, pendant les soldes Coolblue fait encore chuter son prix en proposant l’iPhone SE 2ème Génération 64 go reconditionné à seulement 269 € au lieu de 319 €. Cet iPhone a été reconditionné par Coolblue avec des pièces officielles Apple. Il dispose du grade A, c’est-à-dire qu’il est comme neuf. En plus, Cooblue vous offre 2 ans de garantie. N’hésitez plus, et passez au reconditionné pour l’achat de votre iPhone SE 2ème Génération !