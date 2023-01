Profitez d’un double bon plan sur la machine à café Magimix Vertuo Pop avec Krëfel (économisez 30 € et de 100 capsules offertes)

Magimix Vertuo Pop : un bon café à tout moment de la journée

Dites adieu au café filtre et à votre cafetière et passez à la machine à dosettes ! Vous allez être conquis par la machine à café Magimix Vertuo Pop. Simple à utiliser et très intuitive, elle permet de préparer en un instant des cafés aux saveurs exceptionnelles. Espresso, double espresso, gran lungo ou encre mug… quelles que soient vos envies, la machine à café Magimix Vertuo Pops’adapte à tous les types de tasses, de 40 à 230 ml. Les capsules Nespresso Vertuo sont dotées d’un code barre. Grâce à lui, le système de reconnaissance optique de la machine à café Magimix Vertuo Pop ajuste ses paramètres d’extraction pour délivrer un café parfait. Résultats ? Le système de centrifusion développé par Nespresso permet une extraction optimale des arômes et recouvre tous les types de café d’une crema onctueuse et généreuse.

Profitez d’un double bon-plan sur la machine à café Magimix Vertuo Pop

Vous êtes séduits par la machine à café Magimix Vertuo Pop ? Profitez des soldes pour vous la procurer. En ce moment, Krëfel la propose à 69,95 € au lieu de 99,95 €. Cela vous permet d’économiser 30 €. En plus, pour tout achat de la machine à café Magimix Vertuo Pop, Nespresso vous offre 100 capsules de votre choix. Dépêchez-vous ! Cette offre est valable jusqu’au 31 janvier.