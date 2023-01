Vente Flash : l’ordinateur portable Asus Chromebook 14 pouces passe sous la barre des 250 € avec Amazon

Asus Chromebook : le pc portable selon Google

Vous devez acheter un ordinateur ? Simplifiez -vous la vie en passant à la nouvelle génération d’ordinateur portable inventée par Google : le Chromebook d’Asus. Cet ordinateur portable est puissant grâce à son processeur Intel Celeron et ses 8 Go de Ram. Le Asus Chromebook fonctionne sous Chrome OS, système d’exploitation conçu par Google. Il est simple d’utilisation, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google pour retrouver en un instant tous vos fichiers. Il est rapide, il démarre en quelques secondes. Il est sécurisé grâce à son antivirus intégré. Contrairement aux autres ordinateurs portables, le Asus Chromebook se met à jour automatiquement, sans vous gêner dans vos activités. Travail, étude, montage vidéo, gaming ou encore streaming, l’ordinateur portable Asus Chromebook vous accompagne dans toutes vos activités. Avec lui, vous pouvez télécharger de nombreuses applications sur le Play Store ou directement sur le Web. L’Asus Chromebook est doté d’un écran tactile full HD de 14 pouces. Pratique, Chromebook est compatible avec Microsoft Office. En passant au Chromebook, vous pouvez sans aucun problème continuer à utiliser Word, Excel ou encre Powerpoint.

Le prix de l’ordinateur portable Asus Chromebook chute avec Amazon

En plus d’être puissant et simple à utiliser, l’ordinateur portable Asus Chromebook est fin et léger. Il ne pèse que 1,43 kg. Il est donc très facile de l’emmener partout avec vous. En plus, il ne vous lâchera jamais avec sa batterie longue durée qui vous offre jusqu’à 10h d’autonomie. Il est parfait pour les étudiants, les travailleurs ou encore pour les gamers. Vous allez être séduit par son petit budget. Amazon le propose actuellement à 249,99 € au lieu de 339,99 €, soit 26% de remise. En plus, la sacoche est incluse dans le prix. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 62,50 €. N’attendez plus pour passer au Chromebook !