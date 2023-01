Faites des économies d’énergie et économisez 250 € avec ce sèche-linge Whirlpool de classe énergétique A++ (et payez le avec des écochèques)

Avec le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool, dites adieu au séchoir à linge

Le sèche-linge est l’ultime équipement électroménager qui vous manque ? Vous hésitez car vous le pensez énergivore ? Détrompez-vous, en choisissant un sèche-linge pompe à chaleur de classe énergétique A++, vous pourrez dire adieu au linge qui met des heures à sécher en hiver sans forcément alourdir votre facture d’électricité. Le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool est dotée de la technologie 6th Sense exclusive. Elle détecte la quantité de linge présente dans le tambour, et détermine la durée du cycle idéale pour garantir un niveau de séchage optimal, tout en réduisant votre consommation d’énergie. De son côté, le système de pompe à chaleur, réchauffe l’air présent dans le sèche-linge, ce qui réduit également la consommation d’électricité. Résultat ? Le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool ne consomme que 234 kWh par an. Son tambour d’une grande capacité de 8kg vous permet également de le faire marcher moins souvent. Pour compléter ses nombreuses qualités, le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool est doté de la fonction Fresh Care. Elle réduit le froissage et garde votre linge frais jusqu’à 6h après la fin d’un cycle. Son système Easy Cleaning rend le nettoyage du filtre du condenseur très facile et rapide. Facile à entretenir, le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool vous accompagnera longtemps !

MediaMarkt fait chuter le prix du sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool

Vous êtes tentés par les qualités du sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool ? Vous allez bientôt pouvoir profiter de serviettes de toilettes moelleuses et d’un linge sec et impeccable en quelques instants. Avec ses 15 programmes, dont le départ différé jusqu’à 24h, vous trouverez forcément le cycle de séchage qui prendra soin de votre linge. En plus, le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool est très silencieux avec ses 64 dB. Vous pourrez le faire fonctionner la nuit sans risquer de réveiller toute la maison. En ce moment, MediaMarkt propose le sèche-linge pompe à chaleur Whirlpool à seulement 479 € au lieu de 729,99 €, ce qui vous permet d’économiser 250 €. En plus, vous avez la possibilité de payer avec des écochèques. N’attendez plus pour vous équiper.