Chassez le Blue Monday en profitant de 50% de remise sur de nombreux produits bien-être

C’est quoi le Blue Monday ?

Apparu dans les années 2000, le Blue Monday est le jour le plus déprimant de l’année. Il s’agit du premier jour de la troisième semaine de janvier. En 2023, il tombe aujourd’hui, le lundi 16 janvier. Pourquoi le Blue Monday est-il considéré comme le jour le plus déprimant de l’année ? Les fêtes de fin d’années sont terminées depuis 3 semaines. Elles ont mis à mal nos finances. Les bonnes résolutions prises le jour l’an sont très souvent déjà oubliées. Les journées sont encore courtes et le temps est maussade. La fatigue s’est accumulée, et il faut encore attendre 2 mois avant l’arrivée du printemps. En bref, vous l’aurez compris, toutes les conditions sont réunies pour que le Blue Monday soit un jour de déprime. Rassurez-vous, il n’y a pas de fatalité ! Ne vous laissez surtout pas abattre par cette déprime passagère.

Dites NON au Blue Monday avec une cure de compléments alimentaires

Pour éviter la déprime, le froid et la fatigue de l’hiver, n’hésitez pas à venir soutenir votre corps en faisant une cure de compléments alimentaires ou en diffusant des huiles essentielles énergisantes dans votre intérieur. Il ne s’agit pas d’une médication, mais d’un coup de boost pour affronter l’hiver dans la bonne humeur. La parapharmacie en ligne Medi-Market propose à l’occasion du Blue Monday des remises allant jusqu’à moins 50% sur de nombreux produits bien-être. Faire une cure de magnésium est idéal pour chasser le stress et la fatigue. La cure de 3 mois Metarelax de Metagenics est proposée à 15,69 € au lieu de 28,50 €, soit 45% de remise. Pour réduire la fatigue et apaiser votre système nerveux, vous trouverez également le complément StressPure de Ceres Pharma. Les 54 comprimés + 14 comprimés gratuits, sont à 16,60 € au lieu de 33,20 € soit 50% de réduction. Pour stimuler votre système immunitaire, vous pouvez diffuser des huiles essentielles dans votre intérieur, comme l’huile essentielle d’Ylang Ylang de Pure Essentiel. Le flacon de 5ml est à 9,68 € au lieu de 12,90 €, soit 25% de remise. N’hésitez pas non plus à miser sur la vitamine C ou la vitamine D. Et bien sûr, n’oubliez pas de manger équilibré et de dormir suffisamment. Les compléments alimentaires viennent vous soutenir, et fonctionnent dans le cadre d’une bonne hygiène de vie.