Collect&Go : des centaines de bons plans sur vos marques préférées !

Collect&Go : un service de course pour faire le plein de réduction !

Collect&Go Belgique est un service de courses en ligne mis en place par le groupe Colruyt. L’objectif de Collect&Go est de vous simplifier la vie en préparant vos commandes passées sur le site Colruyt ou Bio-Planet. Facile et rapide, ce service vous permet de venir retirer vos courses au point d’enlèvement de votre choix. Ce n’est pas tout, Collect&Go Deals vous permet également de payer vos courses beaucoup moins cher en vous faisant profiter des meilleurs bons plans et des prix les plus bas en ligne ! Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site web ou sur l’application mobile Collect&Go, rubrique “Deals” pour faire le plein de réductions allant jusqu’à -70% sur vos marques préférées. N’attendez plus et faites le plein de bonnes affaires chaque semaine avec Collect&Go Deals. Soyez rapide, les offres sont valables jusqu’à épuisement des stocks !

Quels sont les bons plans Collect&Go à ne pas louper cette semaine ?

Chaque semaine, Collect&Go Belgique vous propose de nouveaux deals à ne pas rater. En ce moment, ce sont les produits ménagers et les produits d'hygiène qui sont à l’honneur avec des remises incroyables. Rendez-vous vite sur le site Collect&Go Deals et bénéficiez d’offres irrésistibles sur de grandes marques :