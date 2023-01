Surfer rapidement, sans jamais trop payer. Le tarif de cet abonnement va vous étonner !

Allez à l’essentiel avec l’opérateur internet Scarlet À l’ère des réseaux sociaux, du streaming, des objets connectés et du télétravail, avoir une connexion internet stable et rapide est aujourd’hui indispensable ! Pour autant, vous n’avez pas forcément envie de payer le prix fort, et c’est normal. L’opérateur Scarlet est là pour vous. Il propose des abonnements internet à partir de 23 € par mois. Comment ? Tout simplement en vous proposant des forfaits qui correspondent à vos besoins, avec des vitesses de connexion et un nombre gigabytes suffisants pour surfer depuis chez vous en toute liberté, ni plus ni moins. Avec Scarlet, évitez la surenchère Connaissez-vous vraiment vos besoins en vitesse de téléchargement ou encore le nombre de gigabytes que vous consommez par mois ? Vous seriez très certainement surpris de le découvrir. Saviez-vous qu’une vitesse de téléchargement de 25 Mbps vous permet d’envoyer des emails et de regarder des vidéos en HD sans problème ? Selon Netflix, 5 Mbps sont amplement suffisants pour regarder vos séries et vos films préférés en continu. Il en est de même concernant les gigabytes que vous consommez. Pour vous donner quelques références, sachez que selon Netflix, vous consommez seulement 1 GB pour 1 heure de streaming. Facebook, Tik Tok et Instagram ne vous quittent jamais ? Ils consomment e nviron 100 MB par heure, ce qui est très peu. Vous ne passez pas une journée sans écouter de la musique sur Spotify ? Une chanson de 3 minutes consomme environ 2,5 MB. Enfin, si vous êtes un adepte du télétravail, sachez qu’u ne réunion de groupe nécessite entre 800 MB à 2,5 GB de données par heure. Un conseil, faites le point sur vos besoins réels et comparez les offres des différents opérateurs internet. Ne vous laissez pas tenter par la surenchère des vitesses de connexion des opérateurs belges. Elle est inutile. Vous vous rendrez vite compte que Scarlet vous offre ce dont vous avez besoin, au meilleur prix.

Optez pour Scarlet, l’opérateur bon marché de Belgique Scarlet est un opérateur internet de référence sur le marché belge. Il vous garantit un réseau de qualité. En effet, il utilise les infrastructures de Proximus pour vous délivrer la meilleure connexion possible. L’opérateur Scarlet vous propose deux abonnements. Avec l’abonnement Poco, pour 23 €/mois, vous disposez de 50 GB par mois et d’une vitesse de téléchargement de 30 Mbps. C’est largement suffisant pour travailler, regarder les réseaux sociaux et surfer sur le web. En ce moment, Scarlet vous offre l’installation pour toute souscription d’un abonnement Poco, soit une économie de 99 €.

Pour seulement 34 € par mois, l'abonnement Loco vous offre un volume illimité et une vitesse de téléchargement de 50 Mpbs. De quoi passer des heures à visionner des films en streaming ou à scroller sur votre écran. En plus, pour toute souscription d'un abonnement Loco, les frais d'installation et d'activation sont offerts, soit une économie de 149 €. Vous souhaitez rejoindre l'opérateur internet Scarlet ? Rien de plus facile ! Il vous suffit de vous rendre sur son site internet et de tester votre connexion. Si vous êtes éligible, vous n'avez plus qu'à choisir entre l'abonnement Poco et l'abonnement Loco. Vous calez ensuite un rendez-vous avec un technicien pour l'installation. Passez le cap sans hésitation, l'opérateur Scarlet est recommandé par plus de 5000 personnes et noté 4 étoiles sur 5 sur Trustpilot.