Soldes d’hiver : économisez 400 € sur le lave-vaisselle encastrable Siemens avec Coolblue

Quelles sont les caractéristiques du lave-vaisselle encastrable Siemens SN63HX36TE ?

Avec sa hauteur de niche située entre 81,5 cm et 87,5 cm, le lave-vaisselle encastrable Siemens est prévu pour s’adapter à la plupart des modèles de cuisine. Avec son habillage en bois, il se fondra à la perfection parmi vos meubles de cuisine. Silencieux avec un niveau sonore maximal de 46 dB, vous pourrez lancer un cycle de lavage jour et nuit sans être dérangé. Grâce à la projection au sol, il vous indiquera à tout moment si le programme de lavage que vous avez lancé est toujours en cours. Son bandeau de commande est situé sur le haut de la porte. Le lave-vaisselle encastrable Siemens possède 8 programmes, dont un programme demi-charge et différé. Il propose 4 niveaux de température de lavage jusqu’à 70°C. Il est de classe énergétique E, ce qui peut sembler élevé. Néanmoins, sa consommation d’énergie annuelle est de 258 kWh soit 103,2 €, ce qui reste raisonnable. Sa consommation d’eau est de 9,6 litres par cycle. Il sèche par condensation. La lave-vaisselle encastrable Siemens est doté d’une zone appelée Intensive Zone, idéale pour les assiettes et les casseroles très sales. Dans cette zone, la pression d’eau est plus importante, ce qui permet d’éliminer les tâches les plus tenaces et les restes de nourriture collés. Enfin, grâce à la fonction VarioSpeed, le lave-vaisselle encastrable Siemens lave jusqu’à 3 fois plus vite. C’est très pratique quand vous êtes pressé ou pour réaliser des économies d’énergie.

Coolblue casse le prix du lave-vaisselle encastrable Siemens SN63HX36TE

En plus de toutes ses fonctionnalités qui en font un lave-vaisselle performant, le lave-vaisselle encastrable Siemens est connecté. Grâce à l’application Home Connect de Siemens, vous avez la possibilité de lancer un programme de lavage directement depuis l’application. Elle vous transmet également une notification lorsque le cycle est terminé. Vous êtes séduit ? Vous le serez également par son prix. Pendant les soldes d’hiver, Cooblue propose le lave-vaisselle encastrable Siemens à 499 € au lieu de 899 €. Cela vous permet d’économiser 400 €. En plus Coolblue vous offre 2 ans de garantie et la livraison est gratuite.