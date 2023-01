Bon plan : bénéficiez de 25% de remise sur la machine à laver Samsung AddWash de catégorie énergétique A avec Krëfel

Faites des économies avec la machine à laver Samsung AddWash

Vous rêvez d’un linge toujours impeccable, même en cycle court et à froid ? Optez pour la machine à laver Samsung AddWash. C’est le lave-linge idéal pour faire des économies, tout en ayant un linge propre et frais. La machine à laver Samsung AddWash est de classe énergétique A. Elle ne consomme que 49 kWh d’électricité pour 100 lavages. Du côté de la consommation d’eau, elle consomme 50 litres pour un cycle. Avec son grand tambour de 9 kilos, idéal pour les familles, vous pourrez facilement diminuer votre nombre de lessives hebdomadaires, ce qui vous permettra de réaliser encore plus d’économies. Grâce à la technologie EcoBubble, la machine à laver Samsung AddWash est efficace, même en cycle court. La technologie EcoBubble fait mousser le détergent pour que les bulles pénètrent en profondeur dans votre linge et décollent les tâches facilement et rapidement. Résultat ? Votre linge est impeccable même en cycle court et à 30°C. La machine à laver Samsung AddWash prend soin de votre linge en douceur et élimine 99,99% des bactéries et des allergènes présents sur le linge grâce à la vapeur avec la fonction Hygiène Steam. La machine à laver Samsung AddWash est également connectée. Avec l’application SmartThings, vous recevez une notification lors de la fin d’un cycle de lavage. L’application vous propose également un planning de lavage et des conseils personnalisés en fonction de vos habitudes.

Profitez des soldes d’hiver pour acheter la machine à laver Samsung AddWash

La machine à laver Samsung AddWash est le meilleur allié des familles pour un linge propre tout en réalisant des économies d’énergie. Pratique pour en finir avec les chaussettes qui trainent, elle dispose du système AddWash qui permet d’ajouter du linge en cours de cycle. En plus, elle est très silencieuse avec un volume sonore de 72 dB. Vous pourrez lancer des programmes de nuit pendant les heures creuses sans qu’elle ne réveille toute la famille. Bon plan, jusqu’au 31 janvier, Krëfel affiche la machine à laver Samsung AddWash a 599 € au lieu de 799 €, soit 25% de remise. En plus, la livraison est gratuite avec Krëfel.