Samsung : économisez 150 € sur le Samsung Galaxy S22 128 GB avec Coolblue

Samsung Galaxy S22 : performant et compact

Le Samsung Galaxy S22 fait partie de la dernière génération de smartphone du fabricant coréen Samsung, au côté du Samsung Galaxy S22 Ultra et du Samsung Galaxy S22 Pro. Sa différence ? Il est compact mais néanmoins très performant. Avec son écran Full HD Dynamic Amoled de 6,1 pouces, il a la taille parfaite pour entrer facilement dans une poche ou dans un petit sac. Il se contrôle également très simplement d’une seule main. Puissant grâce à son processeur Samsung Exynos 2200, il est parfait pour exécuter des jeux 3D, naviguer sur les applications les plus exigeantes ou encore pour regarder vos séries préférées en streaming. Le Samsung Galaxy S22 est doté de 3 caméras : un objectif standard de 50 Mégapixels, un objectif grand angle de 12 Mégapixels et un téléobjectif de 10 Mégapixels qui permet de zoomer 3 fois sans aucune perte de qualité. Avec ses 3 capteurs photos, vos photos seront d’une précision et d’une parfaite netteté. Le Samsung Galaxy S22 dispose du mode nuit. Même dans l’obscurité, vos photos seront nettes et colorées. Le Samsung Galaxy S22 est également équipé d’une caméra frontale de 10 Mégapixels pour réaliser les plus beaux selfies. Enfin, la Samsung Galaxy S22 dispose d’une batterie Lithium-ion de 3700 mAh. C’est une petite batterie néanmoins économe en énergie. Vous n’avez qu’à connecter le chargeur Samsung 25W (vendu séparément) à son port USB-C pour que le Samsung Galaxy S22 se recharge à 100% en un peu plus d’une heure.

Où trouver le Samsung Galaxy S22 au meilleur prix ?

Vous êtes séduits par le format compact et la puissance du Samsung Galaxy S22 ? Avec sa mémoire de 128 Go, il est parfait pour stocker toutes vos données, photos et applications. Il est également compatible avec la 5G pour vous offrir encore plus de vitesse et de fluidité. Pendant les soldes, Coolblue propose ce smartphone haut de gamme à 699 € au lieu de 849 €. Vous réalisez alors 150 € d’économies. Profitez-en vite ! Si vous commandez avant minuit, Cooblue vous livre gratuitement le lendemain.