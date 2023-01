Exceptionnel : la télévision esthétique Samsung The Frame QLED 43 pouces passe sous la barre des 1000 € avec Krëfel

Télévision Samsung The Frame : transformez votre salon en galerie d’art

Le coréen Samsung va vous faire changer d’avis sur la télévision avec la télévision Samsung The Frame. Avec elle, la télévision devient esthétique. Smart télévision quand elle est allumée, elle se transforme en véritable œuvre d’art une fois éteinte. Avec le Slim Fit Wall Mount, la télévision Samsung The Frame se maintient contre le mur comme un véritable cadre. Pratique, le cadre est customisable à l’infini. The Frame vous offre une gamme de cadres magnétiques personnalisables pour s’adapter à vos goûts et à votre intérieur. Côté contenu, avec l’Art Store, vous avez accès à plus de 1600 œuvres d’arts, peintures et photographies, venant de galeries de renommée mondiale. Vous pouvez également exposer vos propres photos en les envoyant sur la télévision via votre smartphone ou avec une clé USB. Une fois allumée, grâce à son processeur Quantum 4K, la télévision Samsung The Frame vous offre des images 4K Ultra HD d’une qualité exceptionnelle. Son écran QLED de 43 pouces est doté de capteurs de luminosité Brightness Sensor. Quand la télévision est éteinte, ils détectent la lumière ambiante et ajuste la luminosité et la tonalité de l’écran pour vous offrir un tableau digne d’une œuvre originale. En mode télévision, la technologie Quantum Dot permet à chaque nuance de couleur d’être exploitée de façon optimale. Enfin, la télévision Samsung The Frame vous offre un son d’une qualité époustouflante grâce à son système audio 3D super réaliste et ses 2 haut-parleurs Dolby Atmos d’une puissance de 40W.

Économisez plus de 300 € sur la télévision Samsung The Frame

Le prix public de la télévision Samsung The Frame QLED 43 pouces est de 1299 €. Le spécialiste du high-tech Krëfel la propose actuellement à 995 €, ce qui représente une économie de plus de 300 €. En plus, jusqu’au 31 janvier, pour tout achat d’une télévision Samsung The Frame, Krëfel vous offre un cadre couleur Flamant ou standard ainsi que 2 mois d’accès gratuits à l’Art Store. Profitez-en vite !