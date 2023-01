Bon Plan Apple : économisez 170 € sur le MacBook Pro 13 pouces avec Coolblue

MacBook Pro : l’ordinateur portable selon Apple

Intuitif et puissant, le MacBook Pro est l’ordinateur portable idéal pour étudier et travailler mais aussi pour effectuer des tâches lourdes comme le montage vidéo avec Final Cut, les retouches photos avec Photoshop ou encore pour jouer aux jeux vidéo en ligne. Grâce à sa puce Apple M2, son CPU de 8 cœurs et son GPU de 10 cœurs, le MacBook Pro est très performant et très puissant. Avec sa mémoire vive de 8 Go, votre MacBook Pro ne ralentira jamais, même lorsque vous ouvrez plusieurs applications simultanément. Il dispose également d’une capacité de stockage de 256 Go. Avec son écran retina de 13 pouces avec 500 nits et True Tone, le MacBook Pro vous offre des couleurs réalistes et des niveaux de noirs profonds. C’est l’idéal pour travailler sur des contenus créatifs, ou encore pour regarder vos films et séries préférés en streaming. Pour passer vos appels vidéo ou réaliser des visioconférences de qualité, le MacBook Pro est doté d’une caméra Face Time HD, de 2 haut-parleurs intégrés et d’un micro avec un son de qualité studio. Son clavier azerty rétro-éclairé est très pratique pour travailler en toute simplicité dans les pièces sombres. Enfin, il ne vous lâchera jamais avec sa batterie en lithium polymère. Elle offre au MacBook Pro jusqu’à 20h d’autonomie. Elle se recharge avec l’un des 2 ports Thunderbolt USB4.

Profitez des soldes d’hiver pour acheter votre MacBook Pro au meilleur prix

En achetant un MacBook Pro, vous faites le bon choix. Avec son poids léger de 1,4 kilos, il vous accompagnera partout, au travail ou à l’université. Pendant les soldes d’hiver, le spécialiste du high-tech Coolblue propose le MacBook Pro 13 pouces gris sidéral à 1449 € au lieu de 1619 €, soit 170 € d’économies. En plus, pour tout achat d’un MacBook Pro, Coolblue vous offre 3 mois d’Apple TV d’une valeur de 20,97 € ainsi qu’un 1 an d’antivirus Norton.