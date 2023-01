Bon plan : équipez-vous au meilleur prix avec cet aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute vendu 100 euros moins cher pendant les soldes d’hiver !

Dites adieu à la poussière avec l’aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute

Vous êtes à la recherche de l’aspirateur parfait, léger, performant et maniable ? Mettez au placard votre aspirateur traineau et misez sur l’aspirateur balai dernière génération de Dyson, le V15 Detect Absolute. Sans fil, il ne pèse que 3,1 kg. Avec lui, vous nettoyez murs, sols et plafonds sans difficultés. Le Dyson V15 Detect Absolute est équipé d’une brosse auto démêlante dotée d’un faisceau lumineux. Grâce à elle, vous n’avez plus besoin de passer plusieurs fois sur une zone pour être certain d’avoir chassé toute la poussière. Les poils d’animaux et les cheveux ne lui résisteront pas. L’aspirateur balai V15 Detect Absolute possède une grande puissance d’aspiration sur les sols durs, les parquets, les tapis à poils longs et les tapis à poils ras. Grâce à ses capteurs piézoélectriques, vous pouvez évaluer le type de poussières aspirées directement sur son écran LCD. L’écran LCD vous permet également de vérifier l’autonomie de la batterie, de connaître le mode d’aspiration choisi. Il vous indique aussi quand quelque chose obstrue l’aspirateur. Côté autonomie, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute dispose d’une autonomie de 60 minutes, quel que soit le mode d’aspiration. Hygiénique, son grand bac de collecte de 0,76 litres est très facile à vider.

